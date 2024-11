La galassia degli spettacoli. Tra canzoni e fantascienza

Cinque storie bizzarre, in bilico tra musica e parole, che mettono in luce le contraddizioni della nostra società. E poi uno spettacolo-concerto che fa riscoprire, fra racconti e canzoni, alcune delle cantautrici più importanti del panorama italiano e internazionale. E ancora, il nuovo hip hop e la possibilità di capire quali tra i mondi della saga Star Wars sono davvero possibili. Eventi e appuntamenti per tutti i gusti nella nuova settimana del Tambourine di Seregno. I microfoni del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì alle 21.30 con la presentazione del libro “5 storie di straordinaria follia“, scritto da Daniele Prete: si tratta di vicende bizzarre, ironiche e grottesche che evidenziano le contraddizioni del nostro sistema sociale. In apertura si esibirà la cantautrice Benedetta Castelli. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.30, spazio alla musica con lo spettacolo-concerto “Cantautrici coraggiose“ di Giulia Mutti (nella foto), musicista e cantautrice toscana che ispirandosi al teatro canzone, armata di piano e voce, condurrà alla riscoperta di alcune artiste di spicco della scena italiana e internazionale, da Patti Smith a Nada, da Lady Gaga a Gianna Nannini. Giulia Mutti ha lavorato con produttori come Fabrizio Barbacci - già al fianco di Ligabue e Negrita - e Steve Lyon, attivo coi Depeche Mode e i Cure. Nel 2018 ha partecipato a Sanremo Giovani, del 2020 il suo primo album di inediti, intitolato “La testa fuori“, e i tour in cui ha condiviso il palco coi Negrita e con Paolo Benvegnù.

Ad aprire la serata di giovedì saranno le sperimentazioni e il rock d’autore di Sabrina Napoleone, le cantautrici Effy e Angelae, l’indie de La Ragazza dello Sputnik. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì sera toccherà al rap e all’hip hop italiani con il contest “Show me“. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 22 ci si immergerà in un mix di astronomia e fantascienza con il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade per una serata dal titolo “Vivere nella galassia di Star Wars“, tour tra i pianeti e le lune più incredibili immaginati nella saga di Guerre Stellari, per provare a capire davvero quali sono quelli realistici e come sarebbe viverci. Ingresso 15 euro con tessera Arci.