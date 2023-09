La festa degli animali. Torna la benedizione. Una sfilata premierà il “ Cane fantasia”

Sarà il giorno della loro festa: un pomeriggio dedicato agli amici a quattro zampe.

A quelli fortunati che hanno trovato una famiglia, a quelli accolti nel canile e che sono in attesa di trovare una vera casa, a quelli appena recuperati, a quelli allontanati dalle situazioni di maltrattamento o ceduti da proprietari che, per vari motivi, hanno deciso di non accoglierli più.

Una grande festa quella che l’Enpa di Monza organizza per l’8 ottobre.

Dalle 14 il rifugio di via San Damiano aprirà le porte per la 48esima edizione della Benedizione degli animali (ingresso libero), uno degli eventi tradizionali promossi dall’associazione e che ogni anno richiama migliaia di persone da Monza e circondario.

In molti, infatti, insieme al loro cane, gatto, ma anche furetti e altri animali da compagnia arrivano per la classica benedizione degli animali impartita da un frate.

Ma non solo: c’è chi si diverte anche a far sfilare il proprio cane partecipando al concorso “Cane fantasia”, dove a farsi ammirare in passerella saranno i cani non certo da concorso, ma che per i loro proprietari sono sicuramente i più belli e i più simpatici.

Durante la festa e l’apertura del rifugio sarà possibile visitare i vari angoli di uno dei canili fiore all’occhiello a livello nazionale: non solo i box con i cani, ma anche il gattile, l’oasi di biodiversità anche con le arnie e la produzione del miele “made Enpa Monza”.

Ma nel rifugio di via San Damiano ci sono anche capre, pony, pesci, volatili, erbivori e tartarughe.

Durante la grande festa dell’8 ottobre in programma anche attività di mobility dog, giochi, trucca bimbi e iniziative per conoscere meglio il mondo degli animali e soprattutto rispettarli.

Un’attività di sensibilizzazione al rispetto degli animali che Enpa Monza porta avanti da decenni e non soltanto in occasione della benedizione degli animali che è la festa più importante per il rifugio monzese.

Non solo rispetto per cani e gatti o per gli altri animali che vivono nelle nostre case. Ma anche rispetto per tutte le specie.

Cronache degli ultimi giorni l’appello arrivato dal rifugio agli automobilisti brianzoli dopo l’ennesimo investimento di un animale. Il fatto era accaduto il 14 settembre a Concorezzo, quando un automobilista aveva investito un esemplare di tasso femmina, un selvatico non molto comune nelle nostre zone .

"Purtroppo anche l’arrivo tempestivo del veterinario non è servito.

Forse un po’ più di attenzione nella guida e velocità meno elevate potrebbero salvare sicuramente la vita a centinaia di gatti, volpi, ricci, conigli e altri animaletti che hanno il solo torto di dover attraversare le nostre strade - fanno sapere da Enpa - Sulle nostre strade è ormai veramente raro vedere corpi di cani poiché il randagismo canino è stato praticamente debellato.

Molto più frequentemente è il gatto l’involontaria vittima di troppi automobilisti distratti".