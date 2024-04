La Design Week di Monza. Una passeggiata nella bellezza. Cinque tappe d’autore fra arte, artigianato e vetrine

Anche Monza avrà la sua Design Week, un itinerario di arte e artigianalità diffusa tra monumenti ed esercizi commerciali. L’ordine degli architetti di Monza e Brianza, in collaborazione con Amerigo concept store ha ideato “Walking jewels - un viaggio tra arte e bellezza“ che crea un esclusivo itinerario aperto ai visitatori durante la kermesse meneghina. La passeggiata prende il nome dalla collezione di opere in metallo e vetro create dall’artista Alice Crepaldi (nella foto grande con Matteo Perego) in collaborazione coi maestri vetrai di Murano.

La sua collezione di 15 opere, da dopodomani fino a domenica 21 sarà visibile in 5 tappe monzesi. Una è l’Hotel de la Ville, di fronte alla Villa Reale, che per l’occasione offrirà anche un’esperienza gastronomica chiamata “Jewels in tapas“: il barman Davide Rivolta e lo chef Fabio Silva hanno creato un abbinamento sorprendente di cocktail e tapas, dedicati alla Design Week. Amerigo concept store, vicino alla storica piazza Carrobiolo, inaugura la Design Week monzese sabato alle 17: i visitatori godranno una meravigliosa esperienza nel mondo dell’arte e della creatività, attraverso 6 opere di Alice Crepaldi, celebrando l’estetica e l’innovazione del Design d’interni. "La nostra idea – spiega il titolare Matteo Perego, ideatore del progetto – è quella di celebrare il design, portandone in città il profumo, per valorizzare Monza e le attività commerciali. Per questo abbiamo tracciato un percorso pedonale in cui dare risalto a diverse location di attività dove mostrare le opere di design, il lavoro dei dei negozi e i luoghi d’arte della città".

In San Pietro Martire si trova Pozzi Lei, dove i capi di abbigliamento d’alta moda dialogheranno con le opere di Alice Crepaldi. In questa speciale esposizione, la moda si vestirà dei colori vivaci del Pantone (la gamma dei colori dei grafici) e le vetrine saranno trasformate in “UJ Pantone“: ogni indumento sarà un vero gioiello di stile e creatività. Martedì 16, alle 19, sarà la volta dell’ordine degi architetti pianificatori e paesaggisti: la loro sede di via Zucchi 25 ospiterà la mostra fotografica “Parco, prospettive, ecologie urbane possibili“. Questa esposizione di scatti fotografici, curata da Alessandro Villa, offrirà uno sguardo affascinante sul Parco, dagli scatti dei talentuosi fotografi che hanno partecipato al corso condotto da Maurizio Montagna. Sempre all’ordine degli architetti, mercoledì alle 17, Alice Crepaldi presenterà le opere e la tecnica di “Walking jewels“.

"La mia intenzione – dice l’artista – è di catturare l’essenza del corpo umano, combinandone forme e movimenti in modo unico e suggestivo". Rielaborando le tecniche di lavorazione del metallo e quelle dei maestri vetrai di Murano, Crepaldi crea dei veri capolavori che trasformano ogni pezzo in un gioiello d’arte itinerante. Serata speciale venerdì 19 alle 18, con la presentazione dell’esclusivo “The jewels cocktail“ al Saint Monza Restaurant, proprio davanti alla meravigliosa facciata del Duomo, dove saranno esposte altre opere dell’artista Crepaldi.

In un’atmosfera elegante e sofisticata, i partecipanti potranno gustare il cocktail esclusivo, creato appositamente per l’occasione, mentre si immergono nella bellezza di “Walking jewels“.