La Casa delle Donne "Aiutiamo le vittime"

Un presidio costituito da donne per le donne. Attraverso azioni di accoglienza, ascolto, condivisione, sensibilizzazione. È la Casa delle Donne di Desio, una associazione di promozione sociale formata da 9 donne che compongono il direttivo e oltre 70 socie. Tutte unite, da qualche anno, per fare fronte comune sulla tutela delle donne, diritti e pari opportunità. "Purtroppo sono argomenti su cui c’è ancora molto da fare - sottolinea Franca Biella, presidente dell’associazione -. Noi cerchiamo di essere sempre attive e presenti. Come? Innanzitutto facendoci sentire vicine alle donne: nella nostra casa, sanno che possono sentirsi sempre accolte, ascoltate e capite. Poi dando le informazioni necessarie, anche con i simboli come la panchina rossa contro la violenza, sia quella installata nel nostro cortile sia quella che abbiamo contribuito a fare installare in via Lampugnani. Ricordando i numeri e gli indirizzi da contattare in caso di violenza, il 1522 e il numero del centro antiviolenza di Desio, con cui collaboriamo".

Alcune delle socie hanno creato anche il gruppo “La coperta dell’abbraccio”, che realizza coperte di lana da donare ai centri antiviolenza. Ognuna realizza un quadrato di lana che viene cucito insieme agli altri per formare la coperta, simbolo dell’abbraccio verso donne in difficoltà. "Cerchiamo inoltre di organizzare incontri di sensibilizzazione sul tema: spettacoli teatrali, conferenze con esperti e autrici di libri che parlano anche di lotta alla violenza alle donne. Desideriamo che il messaggio arrivi a tutti, compresi gli uomini. E le nuove generazioni. La violenza non è solo quella fisica, ma anche psicologica. Non accettiamo atteggiamenti sessisti e maschilisti: per questo, soprattutto sui social, cerchiamo di denunciare fatti e situazioni che purtroppo continuano ad accadere".

Ale.Cri.