La Banda Putiferio si esibisce a Vedano

Le gesta della “ligera“ e della banda dell’Aprilia nera, le balere del dopoguerra, la mala milanese e uno sguardo sull’oggi fatto di ironia e irriverenza. Storie noir sul ritmi del valzer e del rock, del combat folk e del liscio ambrosiano, con tanta passione per la canzone sociale e popolare, con un obiettivo di impegno umanitario. È il concerto che la Banda Putiferio terrà sabato alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia a Vedano a sostegno delle attività di soccorso nel Mediterraneo di ResQ-People saving people e della campagna Stop border violence. Per prenotazioni associazionepacefatta@gmail.com.