Jannacci, musica e aneddoti. La poesia del cantautore-medico

Musica e parole, racconti e aneddoti, assieme a brani che hanno segnato un’epoca e la storia della canzone d’autore italiana. Pezzi che saranno riletti per l’occasione da una delle band che più sanno incarnare oggi lo spirito poetico e ironico insieme dell’artista milanese, con cui mostrano più d’una consonanza. Una serata tra chiacchierata e concerto interamente dedicata al ricordo di Enzo Jannacci, a dieci anni esatti dalla scomparsa. È l’iniziativa che metterà in campo la biblioteca civica di via Nazario Sauro sotto il titolo “Enzo Jannacci - Ecco tutto qui“. L’appuntamento si terrà mercoledì alle 21. A fare memoria del medico-cantautore sarà il critico musicale Enzo Gentile, autore di un libro proprio su Jannacci che porta lo stesso titolo dell’evento e che ha scritto a quattro mani con il figlio dell’artista, il musicista Paolo Jannacci. Gentile dialogherà con il giornalista musicale Alessio Brunialti e ripercorrerà la storia, la carriera e la vita di un uomo poliedrico, radicato nel suo tempo e testimone arguto della sua epoca, capace di tenere assieme gioia e tragicità, malinconia e umorismo, nonsense e amara riflessione. Il racconto di Jannacci sarà filtrato dalle parole di chi lo ha visto e conosciuto da vicino, sul lavoro, tra gli hobby e nella vita di tutti i giorni.

Ad accompagnare la chiacchierata ci sarà la musica dei Sulutumana: il gruppo intervallerà i dialoghi riproponendo le canzoni più belle e celebri di Jannacci, rilette con grande fedeltà. La band comasca guidata da Gian Battista Galli, già agli esordi incoronata sul palco del Premio Tenco, porta avanti nei suoi dischi una poetica che ha più di un legame con quella di Jannacci, tenendo insieme la tradizione della musica popolare e la lezione del cantautorato, la passione per le piccole storie di vita quotidiana e uno sguardo profondamente ironico e gentile. Per partecipare all’evento, con ingresso libero, occorre prenotare anticipatamente scrivendo una mail all’indirizzo veranobrianza@brianzabiblioteche.it. I posti stanno andando a ruba, in caso di sold-out si sarà messi in lista d’attesa e, qualora si liberassero posti, si verrà avvisati direttamente dalla biblioteca.