Litri di olio da cucina nella roggia: denunciato

Lotta alle discariche abusive e ai furbetti della monnezza. Nell’ultimo mese l’impegno del nucleo tutela dell’ambiente della polizia locale ha portato a risultati di grande impatto grazie a un lavoro meticoloso di analisi del contenuto dei rifiuti smaltiti illecitamente. Come è accaduto In via Rosmini, nel letto della Roggia Lupa, dove erano state rinvenute 11 latte di olio da frittura da 25 litri. Un olio particolare, commercializzato solo da un rivenditore dalle nostre parti, dove era acquistato abitualmente solo da due ristoratori. Nonostante tutti gli indizi portassero a un ristoratore asiatico, non è stato possibile identificare con assoluta certezza la sua responsabnilità, ma l’accurata analisi della provenienza dell’olio ha permesso comunque di contestargli la gestione illecita dei rifiuti. Con conseguente denuncia per lo smaltimento non corretto degli oli esausti. Per lui, una multa di migliaia di euro.

In via Cesare Da Sesto è stato rilevato invece un importante accumulo di rifiuti, riconducibili a diversi episodi. In particolare, alcuni sacchi contenenti rifiuti indifferenziati sono risultati provenienti da un determinato bar. Il proprietario, un albanese di 51 anni, è stato denunciato. In via Monte Cengio, un italiano di 60 anni residente a Rho è stato denunciato per aver gettato oltre la recinzione di un terreno una decina di sacchi neri contenenti rifiuti domestici. Gli agenti sono risaliti a lui rovistando nei sacchi, il cui contenuti ha fornito elementi utili all’identificazione. In via Cimabue, il titolare di un’impresa edile di Casatenovo, un italiano di 65 anni, è stato denunciato per l’abbandono di materiali provenienti dalla propria attività: guaine bituminose, residui in sacchi, un secchio di pasta impermeabilizzante e tubi di silicone. In via Torri del Paine, infine, due persone sono state sanzionate per aver conferito sacchi di rifiuti indifferenziati in violazione dell’ordinanza sulla raccolta differenziata. "Questi interventi dimostrano l’efficacia di un’azione investigativa capillare, fondata su rilievi accurati e attività di ricostruzione minuziosa - dicono dal Comando -. Monitoraggio costante e prontezza operativa si confermano strumenti indispensabili per contrastare il degrado ambientale"

Dario Crippa