Impiegato ufficio tecnico nel settore ferroviario

Azienda del settore installazione e manutenzione macchine di Varedo cerca 1 impiegato supporto tecnico. La risorsa, con un titolo di studio a indirizzo chimico, verrà inserita nell’Ufficio Tecnico di un’azienda che fornisce vari prodotti al settore ferroviario. Sarà formato adeguatamente per raccogliere le esigenze dei clienti e relazionarsi con i partner fornitori. Si occuperà anche di elaborare, aggiornare e controllare la documentazione tecnica. Si tratta di un lavoro che richiede attenzione ai dettagli e motivazione nella relazione con i clienti. Si richiedono: patente B, diploma di maturità in perito chimico o indirizzo chimico indispensabile, inglese buono, conoscenza internet, Office, email. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione definitiva full time con orario 8.30-13 e 14-17.30 da lunedì a venerdì. Per candidarsi si può compilare il form online all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/ indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 21FEB253/3.1