Il super-ring delle Fiamme oro a Seregno. Sette medaglie: Carini torna a vincere

C’era ed è tornata al successo anche la pugilessa italiana Angela Carini, a distanza di 4 mesi dalle numerose polemiche riguardo il suo ritiro a pochi secondi dall’inizio del match con Imane Khelif alle ultime Olimpiadi di Parigi.

Carini si è imposta nella categoria 63 kg e ha così conquistato il suo ottavo titolo nazionale.

Grande festa al Palasomaschini di Seregno per i Campionati Italiani Assoluti di pugilato, dove complessivamente gli atleti delle Fiamme oro della polizia di Stato hanno messo in saccoccia sette medaglie di cui 5 ori, 1 argento e 1 bronzo. Dal 3 all’8 dicembre all’evento hanno preso parte 285 atleti élite e sono stati 8 gli atleti della polizia di Stato a partecipare, tutti campioni pluridecorati come Alfred Commey campione italiani assoluti; Erika Prisciandaro, campionessa europea U22; Sirine Charaabi vicecampionessa mondiale e olimpionica Parigi 2024 e Rebecca Nicoli campionessa italiana e olimpionica Tokio 2020; e appunto Angela Carini, vicecampionessa mondiale e europea e olimpionica Parigi 2024, che si sono aggiudicati la medaglia d’oro anche in questa competizione sportiva. Anche gli altri si sono distinti conquistando medaglie, come Chiara Saraiello, vicecampionessa europea, che ha vinto una medaglia d’argento e Alessio Camiolo, campione italiano U22 e campione italiano assoluti, che ha vinto una medaglia di bronzo.

Con grande orgoglio i campioni, durante la permanenza nella provincia, sono stati ospitatati nella palestra della Questura di Monza e della Brianza, dove si sono duramente allenati con i loro coach è stata messa a disposizione la struttura sportiva utilizzata per l’addestramento degli operatori di polizia.

Dario Crippa