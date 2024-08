Il Seregno corre veloce: "Vinceremo il campionato"

"Il campionato lo vinciamo noi". Il nuovo Seregno non gioca a nascondino e, attraverso il suo capo scout manager (in pratica il direttore sportivo, o quasi) Alessandro Abdalla, svela quale sarà l’obiettivo della squadra che dopo una lunga genesi di carattere burocratico-amministrativo è stata ammessa in sovrannumero al campionato di Promozione. Per starci un anno. "L’obiettivo è l’Eccellenza, non giriamoci intorno. Non mi piace farlo. Sono onesto. L’obiettivo è uno solo per la storia che c’è dietro questa piazza e per le ambizioni del presidente Varini. Ce la stiamo mettendo tutta prima a livello tecnico e poi organizzativo per mettere i giocatori nelle migliori condizioni per farcela". Più chiaro di così. Abdalla lancia la sfida alle 17 competitor del girone B, l’unico a 18 squadre in Lombardia e, a detta degli addetti ai lavori, il più duro.

Si comincia tra una settimana esatta, venerdì 16 alle 9 con il raduno al Seregnello. Prima amichevole quattro giorni più tardi in casa contro l’Olginatese. Ma su quali basi si fonda la convinzione di Abdalla? Su una squadra forte "che abbiamo allestito in un mese, decisivo è stato il supporto del presidente".

Tra i pali c’è Mirko Bizzi dall’Universal Solaro, il suo vice sarà Manuel Guida, classe 2004 dal Calolziocorte. L’ultimo arrivato in termini temporali è l’ex capitano della Primavera del Seregno Tommaso Spinelli, terzino mancino del 2005 quest’anno alla Tritium. Per lui un ritorno. Pietro Valtorta (2004) dal Cinisello la sua alternativa. A destra Cristian Ferracane (2006) dalla Vis Nova e Alessandro Cofrancesco (2005) dalla juniores della Casatese. I centrali di difesa sono Simone Bianchi dal Meda, William Meroni reduce dal campionato vinto con la Lentatese, Jacopo Trivieri dall’All Soccer e Alessandro Fumagalli dal Biassono.

Cinque i centrocampisti: dal Cinisello promosso in Eccellenza Simone Giambrone (1995), dall’Arcellasco Stefano Papapicco (1996), Jacopo Morello anche lui da Cinisello, Alessandro Cappellini era a Meda e Antonio Buccini era dal 2019 al Calolziocorte. Giambrone, Papapicco e Buccini hanno già militato in passato a Seregno e non sono gli unici, chiaro intento del nuovo club di ricreare anche un certo senso di appartenenza.

In attacco c’è mister 200 gol (è un 1985) Antonio Gentile proveniente dal Vighignolo, con lui Matteo Ferrari da Lissone, l’altro ex Fabio Lucente dal Solaro, Cristian Troiano dal Ceriano Laghetto e Mattia Citterio dalla Vis Nova. In panchina Gabriele Avella, il vice Roberto Bonfanti; Massimo Mambretti allenerà i portieri, Gabriele Brambilla si occuperà della parte atletica.