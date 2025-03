Il pittore che disegna l’anima. Ultimo giorno con Perego

Un’immersione dentro il lungo percorso artistico di uno dei pittori lissonesi più conosciuti e apprezzati, non solo in Brianza ma in tutta Italia. Un susseguirsi di dipinti a olio, affreschi, incisioni, grafiche e soprattutto i suoi celebri acquerelli, per calarsi in un tocco poetico che fa vibrare le corde dell’anima, tra scorci, paesaggi, nature e altri soggetti. È quanto proporrà ancora per oggi, nell’ultimo giorno di apertura, la mostra antologica personale “Dal segno all’anima - L’arte di Gaspare Perego“, allestita nelle sale espositive di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, per i 50 anni di attività pittorica di Perego. Passione e dedizione sono due tratti caratteristici dell’artista, come ha sottolineato il curatore Alberto Moioli, direttore editoriale dell’Enciclopedia d’Arte Italiana: elementi che emergono in un po’ tutti gli esempi più significativi della produzione di Perego raccolti nella retrospettiva, che sono un dialogo continuo con la realtà e con la sua bellezza più profonda. Visite dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 con ingresso libero. Info 338.34.20.841.

F.L.