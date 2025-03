Il paese diventato città. Brugherio, parchi e laghetto incastrati fra i palazzi. Per chi fugge da Milano

Brugherio è il Comune più meridionale della provincia di Monza e Brianza, una cittadina a sé stante, ma a un passo da Milano. È un centro di medio-piccola importanza nell’area nord-est di Milano ed è rimasto per secoli un centro agricolo caratterizzato da una forte attenzione alla religione: ne è l’esempio più evidente la devozione verso le reliquie dei Magi nella parrocchiale di San Bartolomeo.

Dal punto di vista economico, ha subito un notevole sviluppo urbanistico e sociale in seguito al boom economico di metà Novecento con l’espansione a sud verso Cologno (con la realizzazione del centro edilizio Edilnord, di proprietà di Silvio Berlusconi) e verso ovest. Ultima area riqualificata, quella che si affaccia sul Parco Miglio. Da ricordare la presenza del tempietto di San Lucio in località Moncucco, trasportato pietra su pietra da Lugano per volontà di Gianmario Andreani; la Villa Sormani-Andreani (risalente alla prima meet del ‘700, oggi sede della biblioteca cittadina), da cui Paolo Andreani effettuò il primo volo aerostatico in mongolfiera nei cieli d’Italia; e, dal punto di vista naturalistico, il parco comunale di Villa Fiorita e quello di Increa con un lago artificiale nato di alcuni scavi.

Il territorio è segnato dal passaggio del Lambro e dal canale Villoresi, e dalla presenza al confine con Cernusco sul Naviglio del Parco Increa, che si sviluppa intorno ad una cava un tempo luogo d’estrazione di sabbia e ghiaia, ed ora invece ricoperta da un laghetto. "La città è bellissima – dice senza mezzi termini Angelo Bosisio, fiorista brugherese – è a 15 minuti da Milano e 10 da Monza, ma è tranquilla, i ragazzi giovani possono girare da soli, in sicurezza e ci sono tutti i servizi necessari. Da migliorare a livello commerciale: occorrerebbero in centro alcuni negozi eleganti, di punta, per rendere prestigioso il cuore della città".

Ha 6 nipoti il signor Bosisio, di cui 4 fruiscono i servizi della città, fra le scuole, il cinema, il teatro San Giuseppe, circa 700 posti, con una programmazione attuale che attira pubblico dai comuni circostanti. "Siamo venuti ad abitare a Brugherio da Milano – racconta Lucia Perfetti – per avere un po’ più di tranquillità. Fuori dal centro si parcheggia molto più facilmente, sei al massimo a 100 metri dai servizi. Una comodità che non ha prezzo. In Comune poi, prendi il biglietto e fai molto prima che a Milano. Le mie figlie studiano al liceo Carducci e al liceo Schiapparelli di Milano, ma il bus davanti a casa le porta fino a Cologno dove poi prendono la metropolitana. La biblioteca offre gruppi di lettura, corso di scacchi e mostre".

Dal punto di vista artistico musicale, Brugherio vanta una scuola prestigiosa, la Fondazione Piseri, con circa 350 allievi che superano i 400 con il campus estivo (85 posti sempre pieni), provenienti da 3 province: Monza Brianza, Lecco e Milano, dai 4 agli 80 anni, con diverse formazioni orchestrali come l’orchestra di archi (tra i 15 e i 24 anni), la jazz band (adulti) e la band pop rock con ragazzi dai 12 ai 24 anni. Prepara anche all’ammissione al liceo musicale di Monza o al percorso accademico in Conservatorio. "Da alcuni anni – sottolinea il direttore Roberto Gambaro – abbiamo una masterclass in composizione musicale, con incontri mensili, tenuti dal maestro Giorgio Colombo Taccani e un ensemble residente Altre voci".