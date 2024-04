Il mestiere di crescere. Gli adolescenti a tu per tu coi genitori

Le difficoltà degli adolescenti chiamati a crescere in un mondo di adulti sempre più fragili e meno saldi, invitati paradossalmente a essere se stessi, ma allo stesso tempo a corrispondere alle aspettative dei genitori. Sono i temi di cui si parlerà domani alle 21 al cineteatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini (nella foto), che discuterà del suo ultimo libro “Sii te stesso a modo mio - Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta“. Presidente della Fondazione Minotauro di Milano, Lancini è docente all’università Bicocca e alla Cattolica, oltre che direttore del master in prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza. Prenotazione: prenotazioni@edelweissbesana.com.