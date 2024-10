Il dolce pitbull Vittoria cerca una famiglia

Vittoria è un cane pieno di energia e di voglia di fare. Eppure il suo proprietario l’ha abbandonata. È stata accalappiata questa bellissima pitbull che ha solo un anno. Da giugno, quando i volontari dell’Enpa l’hanno ritrovata che vagava, vive nel rifugio di via San Damiano ma per lei si cerca una famiglia. Certo, non è un cane adatto a tutti. "Vittoria sta bene sia in un appartamento, sia in una villetta: l’importante è che venga considerata parte della famiglia, vivendo in casa e non relegata al giardino". Info all’Enpa.