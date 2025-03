Il documento più desiderato. Rilasciati quasi 45mila passaporti in 500 si dimenticano di ritirarlo

Quasi 45mila passaporti rilasciati nel 2024. E ancora 500 non sono stati ritirati. Con questi numeri la Questura di Monza e Brianza risponde al boom delle richieste per ottenere l’essenziale strumento di viaggio al di fuori della Comunità europea e alle polemiche sulla mancanza di appuntamenti disponibili che spesso la cittadinanza lancia con post di protesta sui social. Precisamente all’Ufficio passaporti monzese l’anno scorso sono stati consegnati ben 44.606 documenti. Ogni settimana il personale addetto tratta 1.350 pratiche provenienti da vari canali.

Sono infatti più di una le modalità di accesso per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto alla Questura di Monza e Brianza. In particolare c’è l’Agenda ordinaria, visibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”: il primo appuntamento utile è previsto per la data 26.3.2025, con gli slot visibili all’utente in orario serale della giornata di riferimento. Poi esiste l’Agenda prioritaria, il primo appuntamento utile è previsto per la data 3.4.2025. Questa agenda, visibile sempre sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”, prevede la possibilità di collegarsi al portale, accedendo all’opzione “Appuntamenti Prioritari” che consentirà di richiedere un appuntamento online entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità (ma devono essere documentati). Questi appuntamenti vengono inseriti in agenda quotidianamente, all’inizio della giornata di riferimento.

Se gli appuntamenti prioritari sono terminati, il portale “passaportonline.poliziadistato.it” fornisce la possibilità al cittadino di richiedere l’accesso in Questura qualora si abbia un’urgenza entro 15 giorni documentata per un viaggio a cui non si può rinunciare.

"Tra le iniziative dell’Ufficio passaporti per far fronte alle esigenze di rilascio o rinnovo passaporto - fanno sapere dalla Questura di Monza e Brianza - c’è anche l’Open Day. L’ultimo si è tenuto il 22 febbraio, con 300 posti in agenda ordinaria pubblicati il martedì precedente. Dei 300 posti si sono presentati 292 utenti, i mancanti non hanno neanche disdetto in tempo utile per consentire nuove prenotazioni".