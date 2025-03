Il declino di San Fruttuoso: "Da “paese” ricco di vita a quartiere dormitorio"

San Fruttuoso, come altri quartieri di Monza, si sente "periferia della periferia". Così lo definiscono gli abitanti. "L’illuminazione spesso non funziona sulla grande rotonda di viale Lombardia - fa notare Andrea Seggioli -, l’ingresso di Esselunga, McDonald’s e via Po spesso restano al buio per tutta la notte. Questo crea grandi problemi di sicurezza per gli attraversamenti. Il quartiere nei decenni scorsi era un vero e proprio paesino ai confini di Monza, ora chi ci abita rientra solamente per dormire.

"Negli anni Sessanta - ricorda Giorgio Brambilla - c’erano il circolo ricreativo culturale che ha chiuso definitivamente dopo alterne vicende, quattro macellai, quattro salumerie, tre panettieri e otto bar. Venivano spesso le giostre per la festa del quartiere. Ora questa zona si è trasformata in un dormitorio. Non parliamo poi del verde su viale Lombardia. Erano stati messi a dimora i ciliegi che fiorivano, poi sono stati lasciati morire in preda a piante selvatiche. Altri alberi sono state tagliati senza cura e perciò sono rovinati. C’era stato un progetto sul verde di un architetto paesaggista, anche questo caduto nel dimenticatoio. E inoltre le foglie e i fiori vengono lasciati a terra per mesi, rendendo il terreno scivoloso in tutto il quartiere. Lo si vede intorno alla palestra".

"Se si vuole che San Fruttuoso sia un quartiere residenziale - fa osservare Antonio Seggioli - allora bisogna creare spazi sportivi e di aggregazione. A oggi i ragazzi saltano la cancellata della scuola per accedere al campo da basket. Quando è chiuso il McDonald’s giovani si intrattengono per strada perché non hanno dove andare. Ci era stato promesso un campo sportivo, mai realizzato".