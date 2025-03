Il cielo d’Irlanda in Brianza. La Festa di San Patrizio fra concerti, birre e libri

La Brianza si tinge di verde smeraldo, tra musica, birre e incontri che ricreeranno le atmosfere d’Irlanda. Lo farà con una serie di feste e iniziative che, in più d’una città, celebreranno questo fine settimana il Saint Patrick’s Day, ossia la ricorrenza di San Patrizio, patrono dell’isola. Al Bloom di Mezzago sabato alle 22 un doppio concerto: protagonista sarà la band dei The Morsellis, il gruppo di Alberto Morselli, storica voce dei Modena City Ramblers, di nuovo sulle scene con un progetto in cui le sonorità irlandesi si fondono con brani originali e canzoni storiche. Non mancherà un omaggio a Shane McGowan. Ad accompagnare la voce calda e profonda di Morselli saranno il violino di Filippo Chieli, già nella prima formazione dei Modena City Ramblers, la chitarra folk di Gianni Campovecchi, il basso di Mauro Buratti e la batteria di Andrea Luppi, oltre al polistrumentista Christian Rebecchi.

Ospite speciale sul palco di via Curiel sarà il cantautore Andy White, originario di Belfast, con una carriera ventennale alle spalle, concerti insieme a Van Morrison e collaborazioni con Peter Gabriel. A seguire si ballerà fino a notte con il Ruvid Dj Set. Biglietto d’ingresso 15 euro. Le musiche tradizionali d’Irlanda e le sonorità contemporanee si mischieranno anche ad Arcore, dove da venerdì a domenica, in piazza Pertini, si terrà la “Saint Patrick Edition“ dello Street food festival. Accanto a birre e cibo da strada, venerdì e sabato alle 21.30 ci saranno i concerti: venerdì sera salirà sul palco la band irish-rock dei Meneguinness, gruppo brianzolo tra i più importanti del paranorama irish music nazionale e che fa delle contaminazioni il suo spirito guida, dando vita a una travolgente miscela di folk irlandese e rock, in cui entrano influenze punk, ska e pure metal; sabato sera toccherà all’energica fusione di celtic rock e musica tradizionale irlandese degli Uncle Bard & The Dirty Bastards. Ingresso libero.

A Sovico, infine, già domani alle 20.45 nella Sala civica Aldo Moro di viale Brianza il Comune organizza la presentazione del libro “Patrizio, un Santo tra le rovine dell’Impero“: a parlarne sarà l’autore, Paolo Gulisano, affiancato da musiche a tema affidate al pianoforte di Francesco Parravicini e alla voce del soprano Sofia Maria Riva. Ingresso libero.