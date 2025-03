Il Carnevale delle Groane impazza sui carri. Cogliate festeggia la quarantesima edizione

Questo pomeriggio a Cogliate torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la quarantesima edizione del Carnevale Cogliatese, una delle sfilate più longeve ed apprezzate della zona.

Il grande corteo di carri allegorici e maschere quest’anno avrà come tema “La donna nel tempo e nello spazio“, un omaggio alla figura femminile attraverso la storia e l’immaginazione. Grazie al contributo di associazioni, carristi e volontari, il Carnevale Cogliatese è tra le manifestazioni più partecipate del territorio. Accanto ai tradizionali carri allegorici, ci saranno spettacoli, magia, balli, gonfiabili e laboratori creativi per tutte le età. Non mancheranno le delizie tipiche della festa: cioccolata calda, frittelle, zucchero filato, caramelle, tè caldo e salamelle, per rendere ancora più dolce questa giornata speciale. La sfilata partirà alle 14.30 da viale Rimembranze per attraversare in lungo e in largo tutto il paese con un corteo di maschere, carri e artisti pronti a regalare sorrisi ed emozioni a grandi e piccini.

Cortei in maschera con carri allegorici sono in programma questo pomeriggio anche a Lazzate (partenza ore 14.30 da oratorio via Vittorio Veneto) e a Ceriano Laghetto (partenza ore 14.30 via San Francesco). A Misinto ci sarà invece una grande festa in maschera in piazza Statuto con la partecipazione anche di ballerini brasiliani.

A Cesano Maderno, dalle 14.30, le quattro parrocchie della città propongono ciascuna una sfilata con carri allegorici e maschere nelle frazioni di riferimento e conclusione negli oratori con feste accompagnate da frittelle, chiacchiere e altre golosità per tutti.

Ga.Bass.