Il campo sintetico da tennis ora sarà rifatto

L’attuale manto da gioco, in erba sintetica, è ormai vecchio, ampiamente usurato e in parte rovinato.

Così il Comune ha deciso di metterci mano, riqualificandolo completamente.

Lavori in vista per i 2 campi da tennis coperti presenti all’interno del centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena: l’Amministrazione sovicese ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di rifacimento dei campi, per farli tornare come nuovi e restituirli al meglio per l’utilizzo da parte degli appassionati brianzoli.

Si tratterà di sostituire in toto la pavimentazione, eliminando eventuali avvallamenti della superficie e posando un nuovo manto sempre in erba sintetica

che faccia tornare la struttura al massimo livello per le esigenze di chi pratica sport.

Il piano, che ha ricevuto il via libera della Giunta, prevede costi per 55mila euro, compresa la spesa per il ritracciamento delle righe del perimetro di gioco, e un tempo di realizzazione di 60 giorni dal momento dell’avvio del cantiere.

Ma non saranno questi gli unici lavori a partire a breve in paese. Il municipio ha infatti appena affidato anche la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che andrà a completare la riqualificazione dell’area verde tra via Meucci e via Leonardo da Vinci: l’intervento di creazione della ciclabile è stato assegnato a un’impresa di Brugherio e prevede un costo di poco più di 6.400 euro.

Le opere dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla consegna del cantiere.

F.L.