Il campeggio anche in città. Le vacanze dei bambini fra orsi e avventure indoor

L’esperienza di un campeggio nei boschi, da vivere però in piena città. Sei giorni da passare tra attività e laboratori, relax in tenda e letture, uscite esplorative sul territorio e un luogo al chiuso allestito come un vero camping. Un’avventura per i più piccoli, impegnati a scoprire cose nuove e a divertirsi. Un aiuto prezioso per i genitori che durante il periodo delle vacanze natalizie dovranno comunque lavorare. È l’iniziativa ”Alla scoperta dell’orso”, organizzata dal Centro polifunzionale per le famiglie insieme al Comune.

Suddivisa in due blocchi da 3 giorni ciascuno, vedrà il Cpf di via Visconti di Modrone trasformarsi in un avventuroso campeggio indoor, al coperto, in cui andare alla ricerca degli orsi e da cui uscire sul territorio per visitare prima il quartiere e poi un’oasi naturale amata dai macheriesi. Le attività si terranno da mercoledì 27 a venerdì 29 e da mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio: saranno rivolte ai bambini delle scuole materne ed elementari residenti a Macherio e li impegneranno dalle 8 alle 16.30. Nelle iscrizioni viene data prorità ai bimbi con entrambi i genitori che lavorano. Saranno proposti laboratori creativi, giochi, attività sensoriali e motorie, letture animate e il teatro delle ombre, mentre i locali del Cpf ricreeranno l’ambientazione di un campeggio: grazie a video i bambini faranno conoscenza con gli orsi, monteranno e decoreranno le tende del campeggio; giovedì 28 gireranno per il quartiere intervistando i passanti, giovedì 4 saranno impegnati in una caccia al tesoro nel Bosco dei Proverbi. Info su www.cpf-macherio.it.