Il bilancio mette in cantiere il futuro. Dal campo sportivo alle scuole

Nell’ultimo Consiglio comunale di Seveso si è votato il bilancio di previsione. La maggioranza della Giunta-Borroni (Lega, Fdi, Fi, Viviamo Seveso) esprime grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione 2025. "Un documento che, oltre a certificare la solidità delle finanze pubbliche locali - spiegano in una nota -, stabilisce risorse a una serie di interventi strategici per Seveso, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture. Gli interventi previsti coprono un ampio spazio, a partire dalla manutenzione straordinaria delle strade, che si concentrerà su un piano triennale incentrato principalmente sulle arterie più ammalorate. A questi si aggiungono importanti lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che comprendono il recupero di spazi presso la scuola Collodi e il rifacimento della rete fognaria della scuola Toti, oltre alla sistemazione dell’area esterna". Un’altra novità riguarda gli impianti sportivi, con la riqualificazione del campo sportivo di via Cavalla, per il quale si cercherà di accedere a finanziamenti regionali e statali. Inoltre, è previsto il completamento della ristrutturazione della caserma dei carabinieri di via Europa Unita. "Anche il cimitero cittadino di via Redipuglia - spiegano - sarà interessato da un intervento strutturale ecosostenibile dell’esistente, e si inizieranno gli studi di fattibilità per il suo ingrandimento e per la realizzazione di nuovi loculi e colombari. Inoltre sono stati già stanziati 500.000 euro per la riqualificazione della Petitosa nella frazione Altopiano, mentre altri 200.000 euro sono già destinati al Parco del Bulè, dove sorgerà una nuova area giochi. Inoltre proseguiranno gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con il rifacimento dei marciapiedi: a tal proposito, sono stati aggiunti 60.000 euro ai 360.000 già previsti nei bilanci precedenti, per lavori che hanno già interessato arterie cittadine importanti. Questi e tanti altri interventi segnano il dinamismo dell’amministrazione e di questa maggioranza politica, che dopo 3 anni di lavoro si conferma compatta e coesa per affrontare le importanti sfide dei prossimi anni", conclude Christian Miotti, consigliere e capogruppo della Lega di Seveso.