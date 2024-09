Il basket Cantù trova casa a Seveso. PalaPrealpi sede degli allenamenti

Il PalaPrealpi diventa il punto di riferimento per la preparazione estiva, e poi per tutta la nuova stagione, della Pallacanestro Cantù, in vista del campionato di A2 di basket. A un anno dalla firma della convenzione col Comune per la gestione della struttura di via Gramsci, la squadra comasca si è radunata venerdì 16 agosto per visite mediche e test fisici, dando il via ufficiale dal giorno dopo agli allenamenti. In settimana i giocatori, al termine dell’allenamento mattutino, hanno ricevuto la visita dell’assessore allo sport Marco Mastrandrea: così come accaduto in occasione del raduno della Nazionale under 18 e di altri eventi ospitati dal PalaPrealpi, l’Amministrazione sevesina ha voluto far sentire la sua vicinanza a società, staff e giocatori.

Mastrandrea si è intrattenuto con il team manager Diego Fumagalli, che ha illustrato all’assessore tutte le migliorie introdotte nella struttura nelle ultime settimane, proprio per agevolare il lavoro della squadra, con l’allenatore Nicola Brienza e lo storico preparatore atletico Roberto “Sam“ Bianchi nella sala pesi allestita dietro al canestro. "Mi sono recato al PalaPrealpi innanzitutto per formulare, a nome di tutta la città, un grande in bocca al lupo alla squadra, che anche quest’anno si allenerà al palazzetto e competerà per un campionato di vertice – ha spiegato l’assessore –. È stata anche l’occasione per toccare con mano quanto è stato fatto in questo primo anno di gestione da parte della Pallacanestro Cantù, una partnership che si sta rivelando efficace e fruttuosa. Gli interventi sono tutti volti alla riqualificazione di alcuni ambienti interni, come la sala allenatori e quella dei preparatori". Il programma al PalaPrealpi prevede, oltre alle sedute quotidiane di allenamento, aperte agli appassionati (quelle pomeridiane a partire dalle 17, con una presenza fissa di 50 persone), anche una serie di amichevoli.

Una prima, a porte chiuse, contro l’Az Pneumatica Saronno, formazione neopromossa nel campionato nazionale di serie B. Una seconda ieri, aperta al pubblico, contro l’Urania Milano, che milita nella stessa categoria del quintetto canturino. Poi la squadra si trasferirà a Livigno per un mini-ritiro e per disputare la Valtellina Summer League. Domenica 8 il ritorno a Seveso. L’appuntamento da segnare sul calendario è poi quello di domenica 15, quando il PalaPrealpi ospiterà il classico Trofeo degli Angeli. L’avversaria per l’edizione 2024 sarà un’altra delle formazioni che disputeranno il prossimo campionato di A2, ossia la Scaligera Basket Verona. Sarà un match ufficiale, che decreterà la fine della preparazione, aperto al pubblico e con l’incasso che verrà devoluto in beneficenza per iniziative di solidarietà.

Sonia Ronconi