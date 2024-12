I pusher rubavano la corrente nel rifugio di fortuna all’ex Parà. Blitz dei vigili con i cani antidroga

Non solo multe e circolazione stradale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno infatti ottenuto importanti risultati in diversi settori. Il primo intervento è stato quello al mercato cittadino del sabato in piazza Linate. Nell’ambito della normale attività di controllo gli agenti sono riusciti a individuare un uomo che vendeva abusivamente capi contraffatti riportanti falsi loghi di marci di lusso come Gucci o Prada. Al termine di tutta l’attività di accertamento sono stati più di mille gli articoli sequestrati, per un valore complessivo superiore a 50mila euro. Il titolare della bancarella è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti.

L’intervento più vistoso, tuttavia, è stato quello compiuto in collaborazione con l’unità cinofila di Monza e con la polizia provinciale. In via Capitano Giulietti è stato denunciato un uomo per occupazione abusiva e per furto di energia elettrica avendo provveduto ad allacciarsi alla rete con un collegamento fai da te. Nell’area ex Parà sono stati indentificati tre uomini, tutti con precedenti penali. Grazie alla preziosa presenza dei cani antidroga, gli agenti sono riusciti a trovare anche 50 grammi di hashish.

Uno dei tre uomini, tutti nordafricani, ha subito ricevuto il foglio di espulsione dall’Italia ed è stato accompagnato all’aeroporto di Malpensa. Gli altri due subiranno la stessa sorte: bisogna soltanto attendere la conclusione dell’iter burocratico. "Ringrazio l’assessore William Viganò (che ha la delega alla polizia locale) – commenta il sindaco, Alberto Rossi – e il comandante Umberto Trope per il lavoro che quotidianamente svolgono sul fronte della sicurezza in città. Queste operazioni dimostrano anche come la collaborazione tra Seregno, Monza e la provincia di Monza e Brianza stia rafforzando la collaborazione tra le forze di polizia locale aiutandoci a ottenere risultati importanti".

Gualfrido Galimberti