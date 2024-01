I pompieri festeggiano il patrono

I vigili del fuoco hanno organizzato una giornata di festa a Seregno. All’appuntamento sono arrivati moltissimi cittadini e istituzioni che con gli eroi di tutti i giorni hanno festeggiato Sant’Antonio Abate, patrono dei Vigili del Fuoco Volontari. Uno scenario bello e colorato che è cominciato con la messa in Basilica San Giuseppe. Tantissime persone hanno presenziato alla celebrazione liturgica. In un secondo tempo, c’è stata la benedizione dei mezzi e l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ford Ranger, con modulo boschivo, in dotazione proprio ai Vigili del fuoco di Seregno.

Alla festa seregnese hanno presenziato anche l’ispettore Antincendi Cellini in rappresentanza del Comando di Monza e Brianza, il sindaco di Seregno Alberto Rossi, il vicesindaco William Viganò ed il consigliere regionale Alessandro Corbetta, in rappresentanza di Regione Lombardia. La celebrazione è poi proseguita con il conferimento della croce di anzianità di servizio al Vigile del Fuoco Pierluigi Pozzi, per i 15 anni di esemplare servizio e la targa di ringraziamento all’ex CSV Loris Donadel andato in pensione il 23 marzo 2023 dopo 28 anni di servizio. E naturalmente la festa è continuata perché i vigili del fuoco sono una grande famiglia. Giorno e notte il corpo seregnese è in attività non solo sul territorio di Seregno ma dove viene chiamato a dare una mano con automezzi, autoscale e autopompe, in incidenti stradali e ogni tipo di recupero.

Son.Ron.