I monzesi “riscrivono“ la Storia

Un concorso letterario speciale, che intreccia le qualità della scrittura narrativa con il piacere della scoperta della storia e dell’identità della città. Si tratta di “I documenti raccontano“, rassegna letteraria promossa dal Comune di Monza in collaborazione con BrianzaBiblioteche. Il concorso è rivolto, in quattro categorie differenti, a studenti di scuole medie, aI compagni delle superiori (divisi tra biennio e triennio) e ad adulti, ed è gestito dalla Biblioteca Civica di Monza e dell’Archivio storico comunale. Prevede la composizione di racconti di fantasia (di massimo 10 pagine) basati su fatti storici e di cronaca avvenuti a Monza e attestati da documenti d’archivio e da periodici locali. Per comporre i racconti i concorrenti avranno a disposizione alcuni dossier contenenti descrizioni di vicende storiche, con la riproduzione e la trascrizione dei documenti d’archivio che le testimoniano.

Sarà l’inventiva degli scrittori a fare il resto, mentre alla valutazione finale ci penserà una giuria composta da membri del Servizio sistemi bibliotecari, dell’Archivio Storico e da professionisti esterni. I dossier saranno resi disponibili sul sito del Comune di Monza e di BrianzaBiblioteche, e prima del concorso sarà organizzato un corso di scrittura creativa: illustrerà il processo che porta dal documento d’archivio alla narrazione di fantasia, prevedendo esercitazioni di scrittura. Il racconto, il modulo di iscrizione e l’informativa privacy sottoscritta dovranno essere consegnati alla Biblioteca Civica entro il 30 aprile, in via cartacea o tramite mail. Ogni vincitore avrà diritto a un buono di 100 euro da spendere in libri, e i racconti vincenti potranno essere pubblicati.

A.S.