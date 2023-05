I liceali di Desio all’università per un viaggio nell’antico Egitto

La Biblioteca e gli Archivi di Egittologia dell’Università degli studi di Milano accoglieranno, per il secondo anno consecutivo, alcuni studenti delle classi quarte del liceo scientifico scienze applicate Fermi di Desio, per una attività di studio, ricerca, catalogazione e digitalizzazione di una parte della copiosa documentazione d’archivio relativa alle testimonianze archeologiche e storico-artistiche dell’antico Egitto. Il focus del progetto è incentrato sul tema del viaggio in Egitto tra Ottocento e Novecento. Gli studenti si soffermeranno, in primo luogo, sul materiale fotografico e documentario, per ricostruire i percorsi di viaggio e i siti archeologici visitati da turisti europei tra XIX e XX secolo. In un secondo momento, attraverso lo studio dei volumi e dei repertori bibliografici custoditi nella Biblioteca, verrà a completarsi l’indagine sui principali siti archeologici, per poi giungere alla realizzazione di un video documentario per illustrare il tema del viaggio lungo la valle del Nilo anche grazie all’incontro la docente uni versitaria Patrizia Piacentini (nella foto con la preside Elena Bonetti). "Questo è un significativo strumento di dialogo per avvicinare l’università e il modo della ricerca ai nostri studenti, che hanno così l’opportunità di cimentarsi in un percorso di formazione altamente qualificante", la soddisfazione della dirigente scolastica, Elena Bonetti.

Ale.Cri.