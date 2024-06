I giovani talenti vanno a canestro al Palazzetto

“Summer League Under 20“ questo fine settimana al Palazzetto di Baruccana con il Progetto Giovani Cantù. Il settore giovanile bianco-blu, in collaborazione con Pallacanestro Cantù, organizza infatti l’evento, dedicato ai migliori di tutta Italia nati tra il 2003 e il 2005. La Summer League si conclude oggi al PalaPrealpi di Seveso e coinvolge 72 ragazzi divisi in 6 differenti formazioni. L’evento vuole offrire ai giovani talenti la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità, confrontandosi con atleti di pari livello provenienti da diverse regioni, sfruttando l’occasione anche come momento di crescita sportiva e personale. Le giornate di venerdì e sabato sono state o dedicate alle 6 gare di qualificazione, in preparazione delle finali che si disputeranno invece nella giornata di oggi.

Son.Ron.