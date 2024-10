I giovani architetti disegnano l’accoglienza

Sarà made in Brianza il primo Premio dedicato agli studi di architettura under 40 istituito in Italia, presentato dall’Ordine degli architetti di Monza e Brianza. Giovedì prossimo negli spazi di Theatro, a Verano Brianza, andrà in scena questo primo evento organizzato da “nuovarchitettura“, l’osservatorio sulla giovane architettura italiana nato nel 2021, che da tre anni sulla sua piattaforma online produce osservazioni, studi e comunicazioni sul lavoro dei nuovi talentuosi architetti del Paese. Questa volta dalla teoria si passa ai fatti. Il tema è quello dell’accoglienza, intesa come interior design e tanto altro: spazi pubblici, arredo urbano, spazi di decompressione urbana, spazi ricettivi, hospitality, co-working, unità abitative per l’emergenza, abitazioni per studenti, spazi interni multifunzionali, design for all. Tutto ciò insomma che ha a che vedere con una progettualità inclusiva dalla micro alla macro-sala, dalla città al design.

A stabilire il tema è stato il Collettivo monzese (Cm 024), nato su stimolo della Commissione giovani dell’Ordine degli architetti di Monza e Brianza, oggi di fatto un nucleo di giovani architetti e architette brianzole. L’evento - a cura di Michela Anzivino, Alessandra Coppa, Raffaella Fossati, Michela Locati (nella foto), presidente dell’Ordine degli architetti di Monza e della Brianza e Giorgia Mazzone -, inizierà con l’inaugurazione della mostra dei progetti alle 18.30, a cui seguirà la loro presentazione da parte di ogni gruppo o singolo progettista e terminerà con la premiazione del vincitore.

A.S.