I giochi diventano inclusivi. Nei due parchetti pubblici attrezzature sportive e altalene

Nuovi giochi inclusivi e una nuova pavimentazione da una parte, nuove attrezzature sportive dall’altra. Il Comune, con l’aiuto di due importanti realtà del territorio, dà nuova vita a due dei parchi pubblici più frequentati della città, entrambi in pieno centro. Quelli che vedranno il trattamento più consistente saranno i giardinetti di piazza IV Novembre, davanti alla biblioteca civica e a due passi dal municipio. Qui da tempo le famiglie dei bambini che ogni giorno ci giocano chiedono interventi di sistemazione: le lamentele riguardano soprattutto le condizioni della pavimentazione antitrauma che ricopre l’area giochi, molto rovinata in più punti, con parti sollevate che rischiano di diventare un ostacolo pericoloso, causa di inciampi e cadute. Ora il Comune ci metterà mano, con 100mila euro di lavori che permetteranno di riqualificare lo spazio dedicato ai bimbi. Le opere sono appena state affidate a una ditta di Correggio: l’impresa emiliana dovrà rifare completamente la pavimentazione, rimuovendo i quadrotti oggi esistenti, ormai usurati, sistemando il sottofondo, creando i fori di drenaggio per smaltire la pioggia e posando una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colorata. In questo modo l’area giochi tornerà accessibile senza problemi per tutti i bambini. A rendere più bello questo parchetto ci ha pensato poi il Lions Club Lissone, che ha regalato al Comune un’altalena e altre attrezzature di gioco inclusive da installare proprio nei giardinetti di piazza IV Novembre: si tratta di giochi che possono essere usati indifferentemente da tutti i bimbi, con disabilità e non, sulla falsariga di quelli del Parco inclusivo Liberi Tutti.

A essere donate sono state un’altalena a due posti, una casetta multigioco con struttura in alluminio e 2 pareti gioco, un gioco a molla raffigurante una balena e uno a forma di jeep. Ma la generosità delle associazioni lissonesi non s’è fermata lì. Il gruppo “Noi Mamme di Lissone“ ha infatti donato al Comune un tavolo da ping-pong da esterno da posizionare nel Parco della Resistenza, ossia i giardini pubblici di via don Minzoni, a due passi dalla chiesa centrale della città: si tratta di una struttura omologata dalla federazione di tennis da tavolo, fatta per resistere alle intemperie e agli atti vandalici e la cui superficie di gioco ha un rivestimento speciale anti-shock e anti-graffiti. Sarà un’occasione in più di svago e aggregazione per i lissonesi di diverse età. In entrambi i casi dell’installazione dei giochi si sono fatte carico le associazioni donatrici, attraverso imprese del settore.

Fabio Luongo