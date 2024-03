I ghiacciai, l’oro blu e il clima del futuro

“Ripensiamoci, cambiamenti climatici: dal globale al locale“: cinque incontri con l’associazione Novaluna, in collaborazione con il Comune di Monza. Primo appuntamento domani alle 21.15 al cinema Capitol per una serata dedicata a “I giovani e il clima del futuro: riflessioni e proposte sul clima del futuro“. Per questo interverrà Emma Alberti, studentessa del liceo scientifico Frisi, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin e a seguire sarà proiettato il film a tematica ambientale “A riveder le stelle“. Giovedì 21, mercoledì 3 aprile e mercoledì 18 aprile gli incontri si sposteranno in Sala Maddalena, alle 20.30. Giovedì 21 si entrerà nel vivo del fenomeno globale e delle sue ripercussioni locali con Maurizio Maugeri, docente di fisica dell’atmosfera alla Statale di Milano e Lorenzo Baio (nella foto), vice presidente e referente settore acque di Legambiente Lombardia. Ingresso libero. L’obiettivo di questo nuovo ciclo di incontri è di proporre un progetto capace di approfondire e avviare confronti sul tema del clima e del suo cambiamento con un approccio glocal, ovvero che dia conoscenze generali fino ad arrivare a livello locale, a Monza e in Brianza. Il filo conduttore sarà il tema dell’acqua, lo scioglimento dei ghiacciai e il dissesto idrogeologico. Verrà analizzata, infine, la situazione monzese: pratiche meritevoli e proposte capaci di stimolare la comunità a cominciare dagli stili di vita dei cittadini, dal ruolo delle associazioni fino alle scelte politiche.

C.B.