I campioni della cucina. A Monza le nuove stelle della ristorazione italiana

Il futuro della ristorazione italiana è in buonissime mani: davvero di alto livello la nuova edizione di EmergenteChef, EmergentePizza ed EmergenteSala, i premi ideati da Witaly che ormai sono diventati un punto di riferimento a livello nazionale e che, tra lunedì e martedì, hanno portato a Monza i maggiori talenti under 30 del Paese. Professionisti che vantano già una notevole esperienza, malgrado la loro giovane età, e che già prima di approdare a Monza hanno dovuto superare le selezioni del Nord e del Sud Italia. In tutto questo, oltre alla sede di Monza che per la prima volta ha riunito i tre premi in un’unica location e in un’unica data, anche un altro motivo di vanto per la città: il contributo offerto dall’istituto Olivetti.

Il premio di maggiore tradizione fra i tre assegnati è quello di EmergenteChef, che quest’anno ha celebrato la ventesima edizione. Ad aggiudicarselo è stato Matteo Faenza, lo chef del Mogano di Formello (Lazio). Menzione speciale per Pietro Giudici del ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa (Toscana). Nell’occasione sono stati assegnati anche due premi speciali: il miglior pane è quello di Sabino Calabretto del Casanova a Grotta Palazzese, di Polignano a Mare (Puglia), mentre il migliore abbinamento vini è stato quello di Alessio Currò del Cappero, ristorante di Vulcano (Sicilia).

Edizione numero 15 per EmergentePizza, con Antonio Coppola (dei Fratelli Coppola, Milano) sul gradino più alto del podio. Menzione speciale per Antonello Scatorchia (del Glamour, a Rionero Del Vulture, Basilicata). Anche qui due premi speciali. Il miglior fritto è di Antonio Mariniello (Pala e Mattarello, Sesto Fiorentino, Toscana), mentre il migliore abbinamento vini è di Francesco Catapano (Le Coccinelle a Valle Antrona, Piemonte).

Elisa Agarini (ristorante Agli Amici, Godia, Friuli) è stata la superstar nella prova del servizio a tavola. È lei la regina dell’edizione numero 10 di EmergenteSala. Menzione speciale per Francesco Mario Passaretti (Le Cattedrali, Asti, Piemonte). Esame superato alla grande anche Monza. La Villa Reale, l’Hotel de la Ville e l’istituto Olivetti hanno contribuito alla bella riuscita della manifestazione. "Siamo venuti tre anni fa – ha dichiarato Luigi Cremona, l’organizzatore -, siamo rimasti affascinati da questi posti e da allora abbiamo deciso di mettere radici qui con il nostro concorso. Sia anche per i ragazzi dell’Olivetti un’occasione per fare esperienza. Speriamo di vedere presto in finale qualcuno di loro".