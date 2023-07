I bersaglieri e Facchinetti al Memorial Garruto

Un anno fa la morte in un incidente di Michele Garruto, parrucchiere 30enne di Solaro, oggi un torneo lo ricorda con ospiti a sorpresa per sostenere le famiglie delle vittime della strada. Sono attesi anche nomi importanti del mondo del calcio e della musica al Centro sportivo comunale “Scirea” per il primo Memorial Garruto. Assicurata la partecipazione di Francesco Facchinetti, amico di Michele, che partecipò con un video all’indignazione popolare suscitata dal “pasticcio” burocratico sulle competenze, che lasciò il corpo esanime di Michele per 5 ore sull’asfalto. La Fanfara dei Bersaglieri aprirà la manifestazione con ospiti del mondo dello spettacolo, musica e sport. Il via alle 15.30, le partite di calcio alle 16.30, finali alle 20.30. "L’evento non sarà solo un momento di ricordo per Michele, ma anche di sensibilizzazione verso le tante vittime della strada che ci sono ogni giorno in Italia" dice Teodoro Garruto, fratello di Michele.

Ga.Bass.