Ha droga e 710 euro: "Regali di compleanno"

Spacciava. Nel pomeriggio dell’altro giorno, agenti del NOST (Nucleo operativo sicurezza territoriale) del Comando di polizia locale, sono entrati, con l’unità cinofila, al giardino pubblico di via Monte Bianco/Monte Bisbino, dove hanno trovato un giovane con un bilancino di precisione e hashish, in quantità però abbastanza bassa da essere ascrivibile a uso personale. Il ragazzo aveva però 710 in contanti. Gli agenti hanno così deciso di andare a fondo con una perquisizione a casa sua, sempre cpon i cani antidroga. E lì sono stati rinvenuti 35,40 grammi di hashish e un coltello da cucina sporco d sostanza stupefacente, probabilmente utilizzato per tagliarla. Il ragazzo, 18 anni, con una doppia nazionalità (italiana e americana), ha provato, senza poterlo dimostrare, a raccontare che la metà dei 710 euro gli erano stati regalati per il compleanno. Denaro e droga sono stati sequestrati. E il giovane è stato denunciato a piede libero.

Da.Cr.