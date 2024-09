Gli studenti disegnano l’arte... da bere

Il liceo artistico Nanni Valentini rinnova l’Enoteca Meregalli di Monza grazie ai disegni degli studenti. Se la prima edizione ha coinvolto un solo studente, Giovanni Matteucci, questa volta i ragazzi di 4° e 5° G indirizzo Figurativo si sono sfidati, presentando la loro idea di illustrazione legata al mondo del vino, a Monza e al territorio. Circa 45 i progetti ispirati al Duomo, alla Villa Reale a alla Corona Ferrea realizzati, ma solo 5 sono stati selezionati per essere realizzati. Ieri i ragazzi hanno presentato i loro lavori all’Enoteca Meregalli di via Italia.

"L’arte per Gruppo Meregalli è una costante dalla creazione nel 2001 del Museo Vinarte – le parole di Marcello Meregalli, amministratore delegato del Gruppo Meregalli –. Ma se il museo rimane un luogo chiuso al grande pubblico, abbiamo voluto portare un po’ di questa arte nella nostra enoteca, dal 1955 nel cuore di Monza. Da qui nasce l’idea di coinvolgere il liceo Nanni Valentini, in un contest per far emergere gli studenti che meglio riescono a interpretare il tema del vino collegato a Monza e al territorio. Alla classe viene offerta una visita personalizzata al Cenacolo di Leonardo, mentre i ragazzi selezionati che hanno realizzato le opere, hanno visibilità all’interno della nostra enoteca, come spazio espositivo". "Il liceo artistico – conclude Alessandra Cappola, la professoressa che ha coordinato il progetto – ha sviluppato negli anni una propensione a lasciarsi coinvolgere nelle iniziative artistiche presenti sul territorio monzese: in collaborazione con le realtà imprenditoriali e con gli enti locali".

Cristina Bertolini