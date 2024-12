Gli artigiani del design di lusso. I primi cinquant’anni di BertO

Il 2024 per l’azienda BertO, che festeggia i suoi primi 50 anni, sarà un momento da ricordare. Dall’apertura del suo primo monomarca in Svizzera alla realizzazione della nuova sede a Meda. Un anno unico per l’azienda fondata nel 1974 a Meda da Fioravante e Carlo Berto, oggi protagonista internazionale nel settore del design d’arredo. Guidata dal Ceo Filippo Berto (sotto in foto), BertO è un esempio emblematico di come artigianalità, innovazione e cultura del Made in Meda possano evolversi in una realtà d’eccellenza, capace di guardare lontano rimanendo sempre saldamente legata alle proprie radici. Con un organico che oggi conta oltre 60 dipendenti tra Italia e Svizzera, BertO si consolida come una realtà in costante espansione. "Il nostro obiettivo? Continuare a creare un ambiente stimolante, formativo e orientato alla crescita professionale e personale" spiega Filippo Berto. Un anno fa ha aperto il suo showroom monomarca a Lugano, un punto di riferimento strategico per il mercato svizzero e internazionale. Questo spazio, progettato con l’obiettivo di offrire un’esperienza diretta e personalizzata ai clienti, si aggiunge agli showroom italiani.

Tra i protagonisti del 2024 spicca IGGY, il nuovo divano modulare, presentato durante la Design Week. IGGY rappresenta una rivoluzione nel mondo del design grazie alla sua modularità senza precedenti, alle linee contemporanee e alla tecnologia innovativa con cui è realizzato. "La nostra azienda - spiega Filippo Berto - crede fermamente nell’importanza di investire nelle nuove generazioni, accompagnandole nel loro percorso formativo e professionale. Nel corso del 2024 abbiamo dimostrato questo impegno attraverso borse di studio ed eventi formativi unici. L’ultima collaborazione con la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e il progetto Gen Z Lab ne sono un esempio concreto: un percorso di dialogo e confronto che ha coinvolto studenti universitari in un laboratorio dedicato a esplorare il mondo del design e dell’innovazione imprenditoriale". L’azienda “made in Meda“ organizza inoltre eventi educational, workshop e visite negli showroom e nei laboratori, "offrendo ai giovani talenti l’opportunità di toccare con mano il nostro lavoro. L’obiettivo è ispirare e formare i designer e i tappezzieri di domani, stimolando la creatività attraverso esperienze immersive e formative". Uno dei progetti più ambiziosi iniziati nel 2024 è la costruzione di una nuova sede di oltre 7.000 metri quadri a Meda.

"Questa struttura rappresenta il nostro futuro, non solo un centro di produzione, ma un vero e proprio polo creativo. Gli spazi saranno progettati per favorire la collaborazione, l’innovazione e la formazione". Questo progetto celebra il legame profondo tra BertO e il territorio. L’azienda ha infatti scelto di continuare a investire nel territorio, collaborando con aziende locali per un oltre 4 milioni di euro. Questa scelta strategica non solo rafforza l’economia locale, ma sottolinea l’impegno verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale artigianale di Meda.