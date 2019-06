monza, 23 giugno 2019 - Verso la 1 della notte tra sabato e domenica in Valassina all’altezza di Giussano in direzione Milano un auto è andata fuori strada, poiché il conducente ha perso il controllo, ma appena ha visto le fiamme avviluppare l’auto si è lanciato fuori. Si è salvato prima che le fiamme lo avvolgessero.

Sono accorsi i vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno, la polizia stradale e i carabinieri di Seregno, l’ambulanza della Croce bianca di Giussano e l’automedica di Desio. Naturalmente è stato chiuso lo svincolo per permettere ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio e al carro attrezzi di portare via , ciò che è rimasto dell’automobile. L’automedica per precauzione ha portato l’uomo - che era sotto choc – in codice giallo all’ospedale di Monza , Dopo circa un'ora la Valassina è stata riaperta.