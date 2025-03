Giussano, che impresa. Costa Masnaga al tappeto

di Antonella GalimbertiHa compiuto un’impresa il Giussano che ha vinto per 54-53 contro il fortissimo Costa Masnaga. Cifre incredibili per Magdalena Szajtauer (10 punti, 17 rimbalzi, 6 assist), Ilaria Bernardi (19 punti, 7 rimbalzi) e Marianna Zanetti (15 punti, 10 rimbalzi). La vittoria però è corale perché le foxes hanno difeso alla grande, concedendo 53 punti a uno dei più forti attacchi della Serie A2. "Ha pagato la scelta di alternare in difesa l’individuale alla zona - spiega il coach Alberto Mazzetti -, abbiamo retto l’urto a rimbalzo contro una formazione molto fisica. Il dato negativo sono le 20 palle perse, ma sappiamo che è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. È difficile perché giochiamo a ritmo alto, ma puntiamo a togliere gli errori di superficialità. Per quanto riguarda le individaulità va elogiata la polacca Szajtauer, che è stata solidissima, poi la giovane Zanetti che si è battuta con coraggio contro le lunghe del Costa Masnaga. Stona il dato dello 0/10 al tiro di Lussignoli, che però ha svolto un eccellente lavoro difensivo". Dopo una partita equilibrata, il Giussano era finito sotto di dieci lunghezze sul 39-49 al trentacinquesimo minuto. Un brutto colpo al morale."In quel momento mi sono preoccupato perché temevo un crollo come era successo la settimana precedente contro Torino - dice Alberto Mazzetti -, non sapevo se avevamo ancora le energie sufficienti per tentare la rimonta. Lì le ragazze mi hanno sorpreso perché hanno avuto il rifiuto della sconfitta e, punto su punto, lanciate da una tripla di Bernardi, sono arrivate a mettere la freccia del definitivo sorpasso. Il canestro realizzato da Ilaria ci ha dato la carica emotiva nel momento più difficile, quando non riuscivamo ad andare al tiro nei 24 secondi, in quanto Costa Masnaga aveva alzato l’intensità difensiva. Ora possiamo guardare avanti con fiducia, anche se abbiamo il compito di sostituire una giocatrice del quintetto base come Laura Reani, che ha scelto di andare a giocare a Vigarano. Cerchiamo una straniera che si adatti al nostro gioco e ci permetta di scalare posizioni in classifica".