Gheppi e sparvieri liberati nei boschi dopo le cure

Nei giorni scorsi nel Parco GRUBRIA (che si sviluppa sul territorio dei comuni di Bovisio Masciago, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno e Varedo) sono stati rilasciati tre esemplari di gheppio e sparviere provenienti dal Cras WWF Vanzago.

Il Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici) accoglie gli esemplari di fauna autoctona in difficoltà (ad esempio a causa di incidenti stradali) e li riabilita per il ritorno in natura. Sparvieri e gheppi sono piccoli rapaci presenti nei territori del Parco e abbastanza diffusi nelle nostre aree.

Sono stati liberati in habitat adatti, zone boschive e aperta campagna.