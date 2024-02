Furto in casa di Warren Bondo, centrocampista del Monza: rubati vestiti per 10mila euro

Concorezzo (Monza) – Furto in casa di Warren Bondo, centrocampista francese del Monza. I ladri si sono introdotti nella sua abitazione di Concorezzo, in Brianza, approfittando della sua assenza per impegni di campionato.

Il calciatore si è infatti accorto del furto solamente al suo rientro, domenica, dopo che sabato era impegnato con la squadra in casa della Salernitana. I malviventi, entrati da una finestra che hanno forzato, si sono concentrati sul guardaroba, svuotando la cabina armadio per un valore stimato in circa 10mila euro di capi d’abbigliamento e accessori.

Bondo, assistito dal segretario generale dell’AC Monza, Davide Guglielmetti, ha denunciato il furto ai carabinieri della compagnia di Vimercate che indagano sull’episodio.