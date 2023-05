Frisini sul podio, i campioni di dialettica fanno il liceo scientifico

Frisi sul podio italiano di dibattito. Quattro ragazzi del triennio del liceo scientifico monzese hanno conquistato il terzo posto nella fase nazionale delle gare di dibattito We Debate fra una ventina di squadre convocate da tutte le regioni d’Italia a Marina di Massa.

Luca Torri, Federico Grande, Tommaso Cassano e Camilla Fontana si sono preparati a scuola, sotto la guida della professoressa Gianna Salati. A Marina di Massa si sono cimentati sui temi più svariati, dissertando sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giuridico, sull’obsolescenza programmata degli strumenti elettronici, o ancora sulla possibilità di avere accesso gratuito ai musei (giusto o sbagliato) o sull’unificazione dei percorsi educativi delle scuole superiori (avere una sola tipologia di scuola) e sull’eliminazione del test d’ingresso all’università. Per ogni tema a ogni squadra veniva chiesto di sviluppare un’argomentazione favorevole, oppure una contraria. Avevano a disposizione 8 minuti per squadra, fra sostenere l’argomentazione, controbattere, confutare e ricostruire l’argomentazione della propria squadra. "Ci siamo preparati a scuola – racconta Camilla Fontana – con un apposito corso durante l’anno, una volta la settimana, poi con le fasi provinciali e regionali. A prepararci, oltre all’insegnante, la nostra tutor, Sofia Rossi, di quinta B".

Sofia è arrivata prima come miglior speaker nell’edizione dello scorso anno, quindi passa il testimone e i trucchi del mestiere, ai compagni più giovani. Luca Torri si è classificato secondo migliore speaker (argomentatore) d’Italia. Per preprarsi per alcune fasi i ragazzi avevano qualche ora, in altre un’ora soltanto. Cristina Bertolini