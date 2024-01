Flexform, il sapere delle mani. La bottega di famiglia diventata culla del design

Quella della Flexform è una storia di impresa famigliare. Che da 65 anni porta il cognome Galimberti. Una realtà industriale che poggia le sua radici nella produzione di divani e arredamento di alto valore artigianale, con una vocazione innata alla cultura del progetto, un passato ed un presente di collaborazioni eccellenti con i migliori designer e creativi, e una struttura impegnata nella ricerca e nell’innovazione. Il quartier generale è a Meda, dove lavorano 170 dipendenti. E lì c’è anche l’unica sede produttiva. Tutto a chilometro zero. "Siamo rimasti fedeli alla nostra identità con costanza e determinazione e abbiamo avuto modo di farci apprezzare nel tempo da Paesi lontani. Il confronto con modelli culturali diversi ci ha senz’altro molto arricchito e ha stimolato il nostro desiderio di aprirci al nuovo – spiegano i Galimberti –. Ciò non ha tuttavia influenzato il nostro prodotto". Flexform è un’azienda made in Italy anche nella scelta delle maestranze che lavorano in produzione. "I nostri divani, i nostri arredi richiedono un grande savoir faire, quel “sapere delle mani“ che è necessario per poter realizzare un prodotto a così alto tasso di qualità manifatturiera – continuano –. Il distretto della Brianza in cui operiamo è un territorio speciale per il mondo dell’arredo ed è ricco di maestranze specializzate che possiedono una competenza tramandata di generazione in generazione capace di rendere unico e inimitabile il prodotto". Del resto è in Brianza che negli anni ’60 ha origine quel fenomeno unico al mondo che è il design Made in Italy.

Un territorio dove la storia di tanti piccoli laboratori artigianali che fin dagli inizi del Novecento lavorano legno, metallo e tappezzano divani, si intreccia con quella dei grandi maestri del design italiano che studiano all’Università di Architettura di Milano. Flexform nasce a Meda agli inizi del Novecento come laboratorio di artigiani decoratori per volere di Giovanni Galimberti. È nel 1959 che la bottega sotto la guida dei fratelli Agostino, Pietro e Romeo cambia il nome da “Figli di Giovanni Galimberti“ in Flexform - acronimo di “forme flessibili“ - segno del passaggio ad un’attività più strutturata. Negli stessi anni la famiglia decide di creare uno spazio progettato dall’architetto Gigi Radice per esporre divani e poltrone che finiscono nel secondo Dopoguerra nei palazzi di Milano, nelle ville affacciate sul lago di Como, fino ad arredare il foyer del Teatro alla Scala di Milano. Fu di fatto uno dei primi showroom in Brianza. "La famiglia è un grande valore, un patrimonio importante di risorse, stimoli, conoscenze. Le radici ci consentono di guardare al futuro. Senza la consapevolezza della nostra storia, non si possono immaginare scenari futuri – l’orgoglio della dinastia Galimberti –. È un onore e un impegno per tutti noi arrivati alla terza generazione proseguire il lavoro di chi ci ha preceduto. L’impegno è di mantenere la squadra".

Anche stringendo collaborazioni con grandi designer, da Joe Colombo a Cini Boeri e Rodolfo Bonetto. E negli anni ’70 la svolta: abbandonato il ricalco di stili del passato, il prodotto diventa sempre più originale e contemporaneo. Sono gli anni in cui la famiglia comprende l’importanza di aprirsi a nuovi mercati varcando i confini nazionali. Si affaccia all’Europa dove soprattutto i paesi di lingua tedesca, Germania in testa, manifestano un grande interesse per divani sobri, eleganti e confortevoli. Diventa costante e inarrestabile la crescita anche oltre oceano dove Flexform conquista spazio nei più esclusivi negozi d’arredamento in America, Asia, Australia fino a quando, nel nuovo millennio, avvia un programma di internazionalizzazione che passa attraverso l’apertura di flagship stores dedicati esclusivamente a Flexform.

Son.Ron.