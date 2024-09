Fiera di Sant’Eustorgio. La mostra del bestiame e la sfilata delle Gilera

Torna la fiera di Sant’Eustorgio, Arcore in festa fino a lunedì, c’è anche la patronale, fra mostra del bestiame e il concorso d’eleganza delle moto d’epoca Gilera. I bolidi sfrecceranno per le vie della città, domenica, incantando come sempre l’esercito di appassionati che ogni anno si dà appuntamento in città per la competizione. Dalle 9 il pubblico potrà lucidarsi gli occhi con le moto che hanno fatto sognare negli anni del boom economico: la quattro cilindri sei volte campione del mondo, un concentrato di tecnologia e velocità capace di affascinare anche i ventenni di oggi, esattamente come la “mosca bianca“, la bicilindrica, altro pezzo forte dei collezionisti. Per non parlare della Rc 600 Silhouette che Roberto Mandelli usò alla Parigi-Dakar. Un vero e proprio viaggio nel Novecento racchiuso nella parabola della piccola officina in corso XXII Marzo a Milano che nel 1915 si trasferì qui, diventando fra guerre e difficoltà la grande fabbrica, la più antica firma italiana del settore che non abbia mai interrotto la produzione. Organizza il Registro Storico Gilera. Per gli amanti dell’arte, sempre domenica, alle 10.30, c’è la visita guidata al gioiello di casa, Villa Borromeo, accompagnati da figuranti in costume d’epoca per rivivere il fascino irresistibile della Belle Époque: saloni da sogno dove nell’Ottocento faceva festa la nobiltà lombarda. Lo stupendo giardino d’inverno, la stanza delle Colonne meno appariscente, ma altrettanto elegante. Nel fine settimana la Dama torna a stupire. Il tesoro di casa domina la città sulla cima della collinetta nel parco secolare che l’abbraccia, da qui l’appellativo di Montagnola: una cartolina indimenticabile. Nel mezzo giri in sella ai pony o sui calessi, cavalli, bancarelle, truccabimbi, mostre, musica, punto ristoro per tutto il weekend con gli Alpini e tanto divertimento per grandi e piccini fanno dell’appuntamento uno dei classici in Brianza, fra i più attesi della stagione. Le opportunità di divertimento sono davvero tante per tutti. La rassegna di eventi è a cura di ProArcore con il contributo del Comune e in collaborazione con le associazioni. Una vetrina ben congegnata che mette in mostra le migliori energie di casa. La kermesse continua, tante le iniziative anche per il 16, dal laboratorio di marmellate, agli hobbisti in via Umberto con intrattenimento per i ragazzi.