Fausto Leali in concerto. Poi si balla con Jo Squillo

Una delle voci più famose della canzone italiana. La musica dance da ballare insieme a Jo Squillo, i ritmi country e l’immancabile liscio. E ancora, il mercato agricolo con i prodotti della terra, la fiera degli animali, i trattori d’epoca, una piscina di paglia e tanti laboratori per i più piccoli. Entrerà nel vivo questo fine settimana a Seregno la 35esima edizione della Festa popolare della Madonna della Campagna, che si svolge in zona Fuin, nell’area di via Cagnola. Venerdì dalle 18 aprirà l’area divertimenti e dalle 19 cucina tipica. Alle 21.30 concerto di Fausto Leali, uno degli artisti italiani più amati, già vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Anna Ora con “Ti lascerò“: sul palco interpreterà alcuni dei suoi grandi classici, come “Io amo“ e “Mi manchi“. Sabato i battenti apriranno alle 17, mentre alle 21 ci si potrà scatenare con il “Dance Party ‘80, ‘90 e 2000’s“ insieme alla Royal Party Band, con ospite speciale Jo Squillo.

Domenica la manifestazione avrà la sua giornata clou, con l’apertura dell’area fiera alle 8 per la 28esima Fiera del bestiame, con gli animali della campagna, gli stand e le bancarelle dei prodotti agricoli tipici. Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 “La pazza fattoria dei bambini“. Dalle 12 cucina tipica, alle 16 balli in fattoria con i gruppi country e la sera, dalle 21, danze e liscio con l’Orchestra Tikozzi e Giusy Mercury. Lunedì gran finale con una serata danzante dalle 21 con l’Italiana Band e alle 22.45 uno spettacolo di fuochi d’artificio piromusicali. L’ingresso è libero per tutti gli eventi.

F.L.