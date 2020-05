Concorezzo, 4 maggio 2020 - Riapre il mercato settimanale a Concorezzo ma con tante limitazioni e sotto il controllo della neonata figura del Covid manager. Anche Arcore parte mercoledì. Mentre Vimercate deve ancora decidere sul ritorno delle bancarelle e il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, non ha dubbi sul no: "Non siamo per ora nelle condizioni di poter riaprire i nostri mercati". I Comuni del Vimercatese allentano poco la stretta del lockdown. Gli uffici comunali restano chiusi, anche se continueranno a garantire i servizi essenziali al telefono o su appuntamento, come pure le biblioteche, le aree cani e i parchi. Il sindaco di Vimercate Francesco Sartini fa qualche timida concessione.

E annuncia che saranno off limits solo i parchi recitanti, negli altri si potrà entrare a esclusione delle aree giochi per bambini. A Concorezzo, come detto, domani riapre il mercato. Ma con pesanti limitazioni: ingressi contingentati e solo 20 bancarelle alimentari in via Cavezzali. Consentita la presenza di un massimo di 40 persone alla volta (due per ogni banco). A chi entra, i volontari, coordinati dagli Alpini, misureranno la temperatura, e se è sopra i 37,5 gradi torna a casa. In più, potrà entrare solo una persona per famiglia a meno che non si accompagnino minori o persone non autosufficienti. Il mercato sarà presidiato dal Covid manager, nominato pochi giorni fa, agenti della polizia locale e alcuni volontari. Clienti e operatori dovranno avere mascherine protettive e guanti monouso. Andate via le bancarelle l’area sarà pulita e sanificata.

Riaprono i mercati settimanali del lunedì e martedì anche a Desio. Gli accessi alle aree saranno consentiti a partire dalle 7.30 sino a non oltre le 12.45.