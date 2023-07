F2Click - Obiettivo Clima, un concorso fotografico per creare un atlante del cambiamento climatico a Monza e Brianza

Un contest fotografico per creare tutti assieme un atlante del cambiamento climatico in corso sul territorio di Monza e della Brianza, immortalando con l’obiettivo i segni di questa mutazione epocale negli ambienti che ci circondano e che viviamo nella nostra quotidianità. Un’iniziativa aperta a qualunque brianzolo maggiorenne, oltre che alle classi delle scuole elementari, medie e superiori dell’intera provincia. È il concorso “F2Click - Obiettivo Clima“ promosso dalla Fondazione Cariplo: fino al 30 settembre si potranno proporre scatti che raccontano l’impatto della crisi climatica sul territorio, inviando anche fotografie già realizzate in passato, ma che hanno saputo centrare comunque l’obiettivo. Quattro i temi a cui fare riferimento: la trasformazione del territorio e le relative conseguenze delle scelte urbanistiche, il rapporto uomo-natura evidenziando anche i rischi per il mantenimento della biodiversità, l’attivismo dei cittadini, le azioni di adattamento e mitigazione portate avanti dalle istituzioni locali. La partecipazione al concorso è gratuita. L’idea è arrivare così a un “atlante fotografico collaborativo e collettivo“. Gli scatti giudicati migliori da una giuria formata dai fotografi Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti andranno a costituire una mostra all’aperto lungo le strade di Cesano, Lentate e Barlassina, oltre che per le vie di Milano.

F.L.