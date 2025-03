Ex scuola Fermi, manca l’atto: "Così non è del Comune". Il sindaco: solo una formalità

Ex scuola Fermi, perché ancora non è stato fatto l’atto notarile che ne assegna definitivamente la proprietà al Comune? Luca Bosio, capogruppo dell’omonima lista d’opposizione torna ad affrontare l’intricata vicenda dello storico immobile di via Borromeo, risalente agli anni Quaranta, ex scuola di disegno e sartoria, realizzata dalla Fondazione arti e mestieri Ronzoni, poi scuola media e da anni sede dell’Unitre. La vicenda è approdata in Consiglio comunale prima di Natale con la richiesta di un mandato per procedere con l’atto notarile, che trae il presupposto dall’estinzione dell’Ipab che ne era proprietaria. Secondo Bosio però l’Ipab non è affatto estinta e pertanto non si potrebbe dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile. Ma la maggioranza votò compatta a favore con il sindaco Gianpiero Bocca che rivendicava l’azione finalizzata a regolarizzare una situazione che si trascina da oltre 50 anni.

"Nonostante la delibera di Consiglio sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ad oggi l’atto ricognitivo non è stato stipulato" scrive Bosio in una interpellanza depositata in Comune, chiedendosi inoltre se per caso "alla luce delle contestazioni mosse l’Amministrazione si sia determinata ad assumere diversi provvedimenti". Ma il sindaco Bocca chiarisce: "È solo una questione organizzativa, gli uffici si stanno occupando di molte cose ben più importanti, appena ce ne sarà il tempo si andrà a stipulare l’atto. Mi sorprende che Bosio abbia tra le priorità una questione puramente formale, che si trascina da decenni e concretamente non cambia nulla per la vita dei cesanesi".

Ga.Bass.