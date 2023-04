Europei di basket in carrozzina Macchina al via, volontari cercansi

È iniziato il conto alla rovescia per il grande evento internazionale che vedrà Lentate protagonista insieme a Meda come sede ospitante della Eurocup1 Final, torneo per l’assegnazione del titolo europeo di Basket in carrozzina. Si stanno completando i preparativi per rispondere all’appello del prossimo 28 aprile, quando inizieranno le sfide che vedranno impegnate 3 formazioni italiane, tra cui l’organizzatrice Biantea84 Cantù, 2 francesi, una tedesca, una spagnola e una turca. Le formazioni straniere arriveranno in Italia già nei prossimi giorni e si stanno organizzando una serie di attività di supporto per le quali è partita la ricerca di volontari. L’altra sera, nella Sala Civica Radio di Meda, sono state date le prime indicazioni organizzative ad aspiranti volontari e addetti ai lavori. Sono state illustrate le soluzioni logistiche adottate per il trasferimento degli atleti dagli alloggi ai campi di gara. La presentazione è stata l’occasione per rivolgere un invito a tutte quelle persone che hanno desiderio di fare esperienza nel mondo del volontariato, per mettersi in gioco nel corso della tre giorni europe. Le adesioni si raccolgono attraverso una mail da inviare a [email protected]). La fase finale della seconda competizione europea più prestigiosa nel panorama del basket in carrozzina, targata Iwbf Europe (Federazione internazionale di basket in carrozzina) si disputerà in due palazzetti: al PalaMeda e alla palestra comunale di via Madonna del Ghisallo a Lentate. L’avvio del torneo sarà venerdì 28 aprile in contemporanea, alle 13,30, a Meda, con la sfida tra Hornets Le Cannet (Fra)-Galatasaray S.K. (Tur) e a Lentate con il derby italiano tra Self Group Millennium Basket Padova-Santo Stefano KOS Group per proseguire poi con altre 3 gare di seguito in entrambi i palazzetti fino a tarda sera. "Ringrazio Briantea84 perché per la nostra città è la prima volta di questa manifestazione così importante a livello europeo. Siamo lieti e soddisfatti, soprattutto con il progetto nelle scuole che stiamo svolgendo per portare i giovani al palazzetto a vivere l’esperienza delle partite. Saranno dei giorni emozionanti" ha commentato l’assessore allo Sport e vicesindaco di Lentate sul Seveso, Marco Boffi.

Gabriele Bassani