Eros, l’elettricista di Monza che vuole cambiare la pesca a mosca e conquistare l’America

L'elettricista e pescatore Eros Tommasi

Ha scoperto l’America e adesso punta verso il Canada. O forse sono i pescatori a mosca statunitensi ad aver scoperto le raffinate riproduzioni di Eros Tommasi che, dopo aver fatto un’ottima figura al Fly Tyng Simposium, manifestazione annuale che si tiene a New York, ora vorrebbe concedere il bis all’Atlantic Salmon Fly International, evento in programma a Calgary dal 13 al 15 settembre del prossimo anno. L’impresa non è abbordabilissima, perché i due appuntamenti richiamano tradizionalmente il meglio del meglio dei costruttori di esche artificiali di Europa, Stati Uniti e Canada. Ma Eros, 50 anni, elettricista di professione, ideatore e realizzatore di esche per vocazione, ha già dimostrato le sue capacità in un ambiente estremamente selettivo l’anno scorso, prendendo appunto parte al Fly Tyng Simposium. A queste riunioni si partecipa soltanto da invitati, gli “imbucati“, anche se arrivano da molto lontano, non sono ammessi per nessuna ragione. Adesso Eros ha raddoppiato: nel senso che è stato ufficialmente invitato all’Atlantic Salmon Fly 2024, appuntamento biennale itinerante: nel 2026 si svolgerà in Italia. "Ho spedito il mio curriculum – spiega – e le foto di alcune mie realizzazioni. Sono piaciute e sono stato così invitato. Nel 2024 andrò anche a Calgary. La...