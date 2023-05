Elisa Mazzucchelli, morta la ragazza di Cislago dopo l’incidente in moto con il ragazzo a Bovisio

Non ce l’ha fatta Elisa Mazzucchelli, la ragazza 27enne di Cislago (Varese) coinvolta nell’incidente motociclistico avvenuto giovedì sera a insieme al fidanzato. Il ragazzo, un 27enne di Bovisio Masciago, era alla guida di una Honda Cbr 1000 che si è schiantata, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’automobile che la precedeva nella stessa direzione di marcia lungo la Saronno-Monza, poco dopo la mezzanotte.

Il triste epilogo

Dopo la rovinosa caduta sull’asfalto, i due giovani sono stati immediatamente soccorsi e traportati in ospedale in gravi condizioni. Lui è stato accompagnato dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, da dove è stato poi dimesso, lei al Pronto soccorso del Niguarda, dove è morta nelle scorse ore per le gravi lesioni riportate.

Il ricordo

Sui social tanti messaggi di cordoglio, su tutti quello della scuola che i due giovani hanno frequentato, l’Itas di Limbiate: “Non ci sono parole, solo un dolore profondo”. “La vita è stata decisamente ingiusta e ingrata con te, un fiore non può essere reciso a soli 27 anni”, ha scritto un’amica.