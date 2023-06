Edoardo Napoletano, Presidente Consulta studenti, affronta l'orale di Maturità a Vimercate

Ha l’orale proprio oggi Edoardo Napoletano, presidente della Consulta studenti, maturando al liceo scientifico Banfi di Vimercate. "Sono sereno, perché i collegamenti sono per forza personali e ci danno la possibilità di esprimerci al meglio. Certo è consigliabile avere studiato di volta in volta, altrimenti un po’ di panico viene".

Traccia un bilancio degli scritti Edoardo: "La prova di italiano è stata di una complessità maggiore rispetto agli altri anni. Asticella alta con Moravia e Quasimodo che si studiano poco o niente. Ma lo stimolo era quello di invitarci a superare il nozionismo, appoggiandosi sulle proprie competenze di varie materie e stimolare il pensiero ad orientarsi su autori sconosciuti". Quanto a matematica, era dal 2018 che non veniva utilizzata una seconda prova nazionale. "Nel 2019 si provò la formula sperimentale di inserire matematica e fisica insieme; nel 2020 ci fu solo l’orale, nel 2021 e 2022 le prove erano formulate dai docenti interni e quest’anno si è tornati alla prova nazionale, dopo che i ragazzi avevano studiato in seconda e in terza prevalentemente in Dad e in quarta a regime misto, fra mascherine e non. Quindi la prova nazionale ha trovatoi ragazzi con preparazioni disomogenee".

Racconta a ruota libera fluente e convincente Edoardo, è un futuro avvocato? "No, in realtà penso di iscrivermi ad Economia – racconta – perché vorrei intraprendere la carriera diplomatica e alla magistrale è più facile da Economia entrare alla scuola di Diplomazia di Ginevra. Penso di fare già uno stage lì e poi la magistrale, per cui dovrò superare un esame di ammissione". Il suo talento diplomatico si è già manifestato nella Consulta studenti. Insieme ai compagni ha promosso in questo biennio uno studio con Tpl sulle linee di trasporti da potenziare in Brianza; un progetto di inclusione sociale a Milano, incontrando anche il Comitato paralimpico italiano sui temi di sport e inclusione; uno studio sul benessere psicologico degli studenti.

